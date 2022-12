Anderlecht : le métro fait trembler les maisons entre Veeweyde et Saint-Guidon

Depuis environ un an, des habitants d’Anderlecht se plaignent de vibrations, et de bruit causé par le métro qui passe en dessous de leur maison entre Veeweyde et Saint-Guidon notamment. Une nuisance qui pour certains devient insupportable. La Stib reconnaît le problème et affirme être en train d’y remédier.

On ressent comme un mini tremblement de terre

C’est un bruit insidieux, une onde qui parcourt les murs des maisons. " Dès qu’il y a une rame de métro qui passe, on ressent comme un mini tremblement de terre " explique Mathilde Lemaire qui habite le quartier depuis plus de 15 ans. " Parfois, il y en a des très forts. Alors là, vous vous demandez si la maison ne va pas s’écrouler ". Des fissures sont mêmes apparues chez certains habitants de l’avenue Gounot. Ça, c’est pour le matériel. Mais l’humain trinque aussi. " Pour le sommeil, c’est vachement problématique parce que ça commence à 5h30 et ça finit à une heure du matin. Il y a aussi des parents du quartier qui nous ont raconté que certains ont peur parce qu’ils pensent qu’il y a un monstre dans la maison. A cause des portes qui tremblent ".

Des roues qui tournent "carré"

Le problème est apparu il y a environ un an. Ce qui coïncide avec l’entrée en service des nouvelles rames de métro sur cette ligne. " D’une part, on avait vu qu’il y avait un problème de graissage des voies. On a déjà travaillé là-dessus et là, il y a déjà une amélioration. Mais il y a encore du travail qui doit être réalisé au niveau des roues de certaines rames. Sur les plus récentes, on constate une usure des roues qui est plus rapide. C’est sans doute l’acier dans lequel elles ont été faites qui est moins solide qu’il ne devrait l’être ", détaille Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. Autrement dit, en s’usant les roues deviennent moins rondes. Il y a ce qu’on appelle " des plats ". Le roulement est moins fluide et c’est cela qui provoque des vibrations.

" Pour y remédier, on procède à des opérations de meulage pour rendre ces roues plus rondes. Et on a trouvé un système de détection, anticipatif, pour permettre de résoudre la situation avant que ces rames ne soient sur le réseau pour que les riverains soient tranquilles et n’entendent plus ces vibrations " précise Françoise Ledune.

Plusieurs communes concernées

Anderlecht n’est pas la seule commune concernée par ces nuisances. La Stib a également reçu des plaintes d’habitants d’Auderghem, de Molenbeek et de Woluwe-Saint-Lambert.

La société de transport n’est, pour l’heure, pas en mesure de préciser quand le problème sera définitivement réglé. Elle a prévu de rencontrer les habitants en janvier pour les informer de l’avancée des travaux. En attendant, le comité de riverains qui s’est créé à la suite de ces nuisances va interpeller le conseil communal d’Anderlecht ce jeudi soir.