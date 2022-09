Anderlecht : le mea culpa de l’échevine de la Mobilité après l’abandon du plan Good Move à Cureghem

"Je m’excuse encore une fois : je sais que la participation et la concertation n’étaient pas du tout idéales." Dans une vidéo postée jeudi soir sur Facebook, Suzanne Mueller-Huebsch, l’échevine Ecolo-Groen de la Mobilité d’Anderlecht a effectué son mea culpa.

Une intervention sur les réseaux sociaux après l’annonce du retrait du plan Good Move mis en place dans le quartier de Cureghem et violemment contesté par une partie de la population. A tel point que le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) a décidé, au nom du collège, de revoir la copie du plan de circulation et le retrait des blocs de béton installés dans plusieurs rues.

"On n’a pas eu l’occasion de se voir", explique tout d’abord l’échevine, faisant référence à une réunion publique qui devait se tenir ce jeudi soir, finalement annulée.

Il faut le retravailler ensemble

"Le plan de circulation, il faut le retravailler ensemble, rue par rue, quartier par quartier avec un budget de quatre millions que nous avons à notre disposition", ajoute la mandataire, placée un temps sous surveillance policière après la réception de menaces. "Il faut savoir que je me suis battue, à l’époque, pour ce projet, pour ce budget, pour l’avoir. Il y avait une concurrence, de presque toutes les communes de la Région. Et nous, on a obtenu ce budget, parmi les premières communes."

Un budget essentiel car, selon elle, "il faut du changement dans ce quartier. Il y a plein de problèmes dans le quartier. Et moi je suis à votre service pour la mobilité. Et on va retravailler ce plan, ensemble." Elle ajoute être à l’écoute des riverains "pour refaire cette procédure, pour retourner à la table, pour discuter. Je sus là, ma porte est ouverte, je suis là pour vous aider et vous écouter."