Anderlecht : Le Magasin Gratuit continue son aventure

"Aujourd’hui, il y a surtout des vêtements qui sont partis", explique un bénévole sur place. "C’est vraiment ce qu’on donne et qu’on reçoit le plus. Ce matin, il y a aussi eu un peu de vaisselles, des fourchettes qui sont parties… Des livres, un peu moins ! Il n’y a pas grand monde qui prend des livres."

Le Magasin Gratuit attire principalement des habitants d’Anderlecht, il a pour but de favoriser l’économie circulaire, mais aussi de créer du lien entre les gens. "Cela fonctionne plutôt bien !", observe Loulou qui réalise son service citoyen dans l’ASBL. "On a un petit espace avec quatre chaises et du café gratuit. Les gens viennent parfois juste pour parler. Ils prennent leur objet, ils prennent un café et puis ils se posent tous ensemble. C’est chaleureux, c’est chouette !"

L’initiative est soutenue depuis le départ par le CPAS d’Anderlecht, mais des restrictions budgétaires avaient fragilisé le projet.

Le crowdfunding qui s’est achevé il y a quelques jours va permettre de le pérenniser : 10.000 euros ont été récoltés auprès de 262 participants.