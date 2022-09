Anderlecht : le béguinage rouvre ses portes après plusieurs mois de rénovation

Un bel exemple d’histoire locale, pour un lieu profondément ancré dans la commune, et qui est appelé à devenir un immanquable pour le grand public de la région et d’ailleurs. Le béguinage va en effet passer dans la seconde phase de sa réouverture : l’installation du musée qui accueillera des expositions permanentes sur l’histoire de la commune ainsi que celle des béguinages en général.

"Le musée visera avant tout un public non spécialiste, les enfants et les touristes. Nous souhaitons développer une médiation dynamique et interactive afin de proposer une autre offre que celle de la Maison d’Érasme et la nouvelle muséographie mettra en avant les recherches effectuées ces deux dernières années sur l’histoire du lieu, les archives et les collections " précise Zahava Seewald, directrice des musées communaux d’Anderlecht.