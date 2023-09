Anderlecht : la rumeur Thorgan Hazard prend de l’ampleur, le dénouement incertain

Thorgan Hazard au Sporting d’Anderlecht. La rumeur a pris une sacrée ampleur lors des dernières heures alors que de premiers bruits de couloir évoquaient des négociations entre le Diable rouge et le club de Saint-Guidon.

Des pourparlers qui ont mis du temps à être confirmés mais qui sont finalement corroborés par l’ensemble de la presse belge, tant au nord qu’au sud du pays, ce mardi matin.

Joueurs et club(s) devront désormais trouver un terrain d’entente alors que la fin du mercato belge est prévue mercredi soir. Pas facile quand on sait que les exigences salariales du Diable rouge, 30 ans, sont logiquement élevées. Le Borussia Dortmund, avec qui il n’a plus qu’un an de contrat, voudrait logiquement une compensation (on évoque la somme de 5 millions) pour se priver de son joueur alors que le mercato allemand est désormais fermé.

Le Sporting d’Anderlecht doit donc jouer la montre et espérer que les prétentions, tant du côté du joueur que de celui du club, baissent à l’approche de l’échéance.

Revoir Thorgan Hazard en Pro League neuf ans après son départ de Zulte Waregem, c’est bien possible mais le dénouement du dossier reste incertain.

Rappelons que les deux dernières saisons de Thorgan Hazard en Pro League avaient été un franc succès. Grâce aux fulgurances de son ailier, Zulte-Waregem s’était hissé à la 2e puis à la 4e place finale du championnat.

Auteur de 14 buts et 16 assists pour son dernier passage en Pro League, Thorgan Hazard s’était également distingué en raflant le Soulier d’Or 2013.