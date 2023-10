Anderlecht: la Reine visite les nouvelles installations de Bordet sur le site d'Erasme

La reine Mathilde a visité lundi matin les nouvelles installations de l'Institut Jules Bordet, sur le site de l'hôpital Erasme à Anderlecht. Doté des dernières innovations en matière de médecine nucléaire, le centre est la pointe de la lutte contre le cancer, notamment de la prostate et du sein.

Après une courte introduction sur les activités de l'hôpital, la Reine s'est entretenue avec quelques patients et s'est fait présenter les dernières évolutions thérapeutiques mises en œuvre sur place pour lutter contre le cancer. "Nous avons eu la chance de construire ce nouvel hôpital en plein développement de la 'théranostique', soit la combinaison entre thérapeutique et diagnostic, un traitement qui est très peu disponible en Belgique et qui livre de très bons résultats", a souligné auprès de la Reine Patrick Flamen, chef du service de médecine nucléaire.

Le fait de se trouver sur le site d'Erasme offre en outre à l'Institut Bordet une grande proximité avec la faculté de médecine voisine et l'hôpital traditionnel. "Nous sommes désormais regroupés au sein d'un même service de médecine nucléaire pour les deux sites. Le fait d'arriver ici nous a donc permis d'étendre le type de pathologies que l'on peut observer et de diversifier nos interactions avec d'autres groupes de recherche", se félicite Zena Wimana, directrice de la radiopharmacie.