Anderlecht : La belle histoire du Puls’GARDEN de l’entreprise Pulsar Matériaux

Lancée en mars 2022, personne ou presque n’y croyait à ce projet fou de transformer le terrain ingrat, caillouteux, argileux et sans vie en potagers. Pourtant, avec VESTACULTURE, partenaire et acteur du projet, c’est devenu réalité. Après avoir creusé sur 35 cm de profondeur partout où la vie devait s’installer à la grelinette pour ne pas compacter plus le sol, une couche de la nouvelle terre et du compost 100% naturel a été ajoutée. A la plantation, une poignée de lombricompost a également été ajoutée pour booter l’activité du sol. 500 mètres de tuyaux goutte à goutte alimentés à l’eau de pluie assurent l’arrosage. Un maraîcher a été engagé pour prendre en main les serres et les potagers dans lesquels légumes, herbes aromatiques, petits fruits poussent allégrement.