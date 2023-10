Anderlecht l’emporte face à Malines et prend (provisoirement) les commandes du championnat

Le Sporting d’Anderlecht retrouve des couleurs avec deux victoires consécutives après trois partages. Les Bruxellois ont battu Malines 3-1 au Lotto Park ce samedi soir dans le cadre de la dixième journée de championnat. Une victoire qui leur permet de prendre provisoirement la première place du classement en attendant les rencontres de l’Union Saint-Gilloise et de La Gantoise.

L’émotion s’est emparée du stade avant même le début de la rencontre avec un joli hommage rendu à Paul Van Himst, légende du club, à l’occasion de ses 80 ans. L’ancien joueur et entraîneur était particulièrement ému. Les joueurs ont même revêtu un maillot spécial pour l’événement.

Le Sporting commence bien ce match et les premières actions dangereuses sont toutes en faveur des Mauves. Et dès le quart d’heure de jeu les hommes de Brian Riemer sont logiquement récompensés d’un but signé Mario Stroeykens, Thorgan Hazard est à l’assist. Stroeykens qui célèbre dignement sa première titularisation depuis le 13 août.

Le reste de la première période est à mettre sur le compte des Anderlechtois mais le score ne change pas avant la pause.

Au retour des vestiaires, il y a du mieux côté malinois. Mais cela ne se concrétise pas numériquement alors qu’Anderlecht fait le break à l’heure de jeu des œuvres de Kasper Dolberg, c’est 2-0.

La rencontre est plus équilibrée mais un peu moins rythmée et c’est alors que survient la réduction du score. Nikola Storm est à la conclusion, 2-1. Cela a le mérite de remettre un peu de piment dans cette fin de match.

Mais les hommes de Steven Defour ne parviennent pas à égaliser. Pire encore, ils en encaissent un de plus. Une superbe frappe des 35 mètres signée Fabrice Amuzu pour faire 3-1. Un très joli but du Belge.

Anderlecht est donc allé au bout des choses pour célébrer Paul Van Himst en lui offrant une jolie victoire et la tête (provisoire) de la D1A.