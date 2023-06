Anderlecht : l’école Saint-Pierre 2 parade pour les 17 ans du projet "Envol"

Voici qu’une bête s’élance depuis la place Alphonse Lemmens, au cœur du quartier Cureghem, à Anderlecht.

Rassurer-vous, ce n’est qu’une grande marionnette faite de chiffons que les enfants de la toute proche école Saint-Pierre 2 ont confectionné de leurs mains. Parmi eux se trouve Safa : " on a déambuler dans la rue parce qu’on va faire un spectacle pour envol . On prépare ça depuis le début de l’année".

Car le cortège festif qui accompagne cette bête est en réalité l’aboutissement d’une année de travail accomplie dans le cadre du projet ‘Envol’. Un projet vieux de 17 ans, qui permet aux enfants de cette école située dans un quartier réputé sensible de s’initier aux pratiques artistiques.

" Ça nous permet de repérer des difficultés chez les enfants mais aussi de repérer des points forts chez certains enfants parce qu’on travaille de manière différente. Ça implique vraiment les enfants dans l’école et dans le projet de l’école ", explique Marine Moisse, institutrice et coordinatrice du projet.

Né en 2006, avec la collaboration de l’ASBL Musique Espérance Belgique, le projet envol répondait notamment à la nécessité d’intégrer des élèves qui ne maîtrisaient pas forcément le français, grâce à la pratique artistique.

" C’était une époque où il y avait beaucoup de primo arrivants, qui ne connaissaient pas du tout le français mais qui avait certainement quelque chose à partager avec nous. On s’est dit que l’art était probablement une des choses dans lesquelles ils pouvaient rentrer le plus facilement, sans avoir à s’exprimer en français, sans avoir besoin de la langue et de l’éventuelle violence qui pouvait naître de ne pas connaître la langue et de ne pas pouvoir partager avec les autres ", raconte Marc Brisson, ancien directeur de l’école et l’un des fondateurs du projet.

Chaque année, près de 350 enfants participent au projet Envol.