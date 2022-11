Anderlecht joue son avenir européen à Silkeborg

Silkeborg, petite ville du Jutland, terre battue par les vents et la pluie, n’est pas vraiment l’endroit le plus glamour. Mais c’est ici, loin des strass et des paillettes, qu’Anderlecht joue son avenir européen. Après avoir été tenus en échec par le Steaua Bucarest il y a 8 jours, les Bruxellois, qui ne comptent que 5 points sur 15, sont condamnés à l’emporter ce soir. Condition sine qua non pour espérer poursuivre l’aventure en Conference League.

Si le Sporting, convalescent, a retrouvé le goût du succès, en inscrivant 4 buts dimanche face à Eupen, les doutes subsistent chez les Mauves, principalement sur le plan défensif comme en attestent les 2 goals concédés face aux Germanophones suite à de nouvelles erreurs individuelles. Depuis le départ de Felice Mazzu, les Anderlechtois n’ont certes plus connu la défaite mais ils ne parviennent pas à convaincre pour autant. Robin Veldman, le coach ad interim, a toutefois constaté une amélioration : " Je pense qu’il y a des signes encourageants. Contre Eupen, dimanche, nous avons très bien joué jusqu’à 2-0. Avec un peu plus d’efficacité devant le but adverse, le match aurait pu être plié à la mi-temps. Le jeu proposé était fluide avec de beaux mouvements. On s’est créé pas mal d’occasions mais on a ensuite commis des erreurs individuelles. Elles se sont payées cash et on s’est fait peur même si le plus important, dans notre situation, était de renouer avec la victoire, peu importe la manière. Et ce sera encore le cas en Conference League ".