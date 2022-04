Anderlecht joue avec le feu mais renverse finalement Courtrai et se qualifie pour les Champions Play-offs

On se dit alors que ce but sonne le glas des espoirs et de la motivation de Courtrai, qui aura admirablement bien joué son rôle de trouble-fête pendant 60 minutes avant de logiquement baisser pavillon. Invisible jusque-là, Kouamé se rappelle, lui, au bon souvenir de son pied gauche et canarde un ballon dans le plafond du but. 1-3, Anderlecht s’envole.

Enfin, c’est ce qu’on pense… la défense toujours partie à la chasse aux pâquerettes, le latéral hyper offensif Reynolds en profite pour crucifier Van Crombrugge d’un tir un peu trop mou mais qui rentre malgré tout. Anderlecht joue encore à se faire peur…

…et perd Sergio Gomez. Sur un coup-franc anodin, le latéral s’écroule et demande immédiatement son changement. Dans la foulée, Courtrai touche le poteau sur un corner direct. Nouvelle petite frayeur dans les rangs mauves. Des Mauves qui font le gros dos et décomptent les minutes avant de pouvoir exulter. La délivrance survient quelques longues minutes plus tard. Ce fut dur, ce ne fut pas toujours du grand football mais les Mauves sont en Champion Play-Offs. Avec l’intention d’y créer la sensation ?