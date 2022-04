Anderlecht : Johan Walem quittera son poste d’entraîneur des dames en fin de saison

Une saison et puis s’en va : c’est ainsi que se résumera la carrière de Johan Walem à la tête des RSCA Women, l’équipe féminine du Sporting d’Anderlecht. L’ancien Diable rouge quittera son poste d’entraîneur principal à la fin de la saison, un peu plus d’un an après son arrivée.

Bien placées pour conserver leur titre de championnes de Belgique, avec cinq points d’avance sur Louvain à trois matches de la fin des playoffs, les Anderlechtoises peuvent donc déjà se préparer à poursuivre l’aventure mauve avec un autre coach. Johan Walem a fait savoir à sa direction qu’il ne souhaitait pas poursuivre dans ses fonctions.

Après un début de saison délicat, marqué par l’élimination en préliminaires de Champions League alors que les Mauves visaient clairement la phase de groupes, Walem a aussi vécu une saison belge plus compliquée que prévu. Louvain a mené la vie dure à Anderlecht en Super League, et il a fallu attendre les playoffs pour voir Tessa Wullaert et ses équipières prendre un peu d’air au sommet du classement. Mais le coach espère bien s'en aller sur une note positive, voire même deux, avec le titre et la victoire en coupe (finale contre le Standard) toujours possibles.