Anderlecht : Jan Vertonghen déçu par le partage contre l'Antwerp, "un bon point" selon Verbruggen

Il n'y a pas eu de but lors du duel entre le Sporting d'Anderlecht et l'Antwerp lors de la 23e journée du championnat de Belgique ce dimanche. Les équipes ont fini le match à dix suite aux exclusions de l'Anversois Calvin Stengs (62e) et de l'Anderlechtois Benito Raman (76e).

"L'Antwerp a eu les meilleures occasions, mais je suis déçu. Quand tu joues contre dix joueurs, il faut essayer de gagner le match. Anderlecht était l'équipe qui voulait vraiment gagner, les Anversois jouaient le contre. C'est un 0-0, ça va encore. On ne se crée jamais beaucoup d'opportunités. On doit sans doute effectivement travailler un peu notre créativité. On a plusieurs blessés et on a écopé d'un carton rouge, ça n'aide pas. Le carton de Raman ? C'est un gars très sympa, il sait certainement qu'il peut faire mieux", a indiqué Jan Vertonghen au micro de la Pro League.

"Je trouve qu'on a été bon en première période. On a essayé d'être dominant et de faire tourner le ballon quand on était en supériorité numérique. Pour moi, c'est un bon point récolté ce dimanche. On doit poursuivre sur cette voie et essayer de gagner pour engranger encore plus de confiance dans ce championnat. On s'améliore, je trouve qu'on est sur la bonne route", a lui précisé le portier Bart Verbruggen.

Au classement, les Anversois restent troisièmes (46 points), le RSCA occupe la 11e position (28 points).