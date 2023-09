Anderlecht ira à La Louvière, le Standard recevra Harelbeke, Meux défiera l’Union en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

Les amateurs de Meux se rendront au Stade Duden pour y défier l’Union Saint-Gilloise en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique 2023-2024, qui marque l’entrée des clubs de Pro League.



Le Standard recevra Harelbeke. Anderlecht ira à la Louvière. L’Olympic Charleroi et le RWDM proposeront un autre duel entre des clubs hennuyer et bruxellois. Charleroi croisera la route de Thes Sport. Eupen effectuera un long déplacement à la Côte pour y affronter Ostende.



Obbi Oularé a effectué le tirage. Et il a réservé un tirage de prestige au Lierse, son équipe affrontera l’Antwerp le tenant du titre. Le FC Bruges n’aura pas la tâche facile en déplacement au Beerschot.



Les matches auront lieu le 31 octobre, le 1er ou le 2 novembre.



Le tirage des seizièmes de finale de la Coupe :



Lierse – Antwerp

Standard – Harelbeke

Beerschot – FC Bruges

Knokke – Malines

OH Louvain – Elene Grontengerbe

Olympic Charleroi – RWDM

Beveren – Westerlo

Dender – Courtrai

Cercle Bruges – Zulte Waregem

Visé – Genk

La Louvière – Anderlecht

Eupen – Ostende

Thes Sport – Charleroi

Patro Eisden – La Gantoise

Union – Meux

Saint Trond – Francs Borains