Anderlecht : Inauguration du projet CityGate I-Goujons

Les autorités bruxelloises ont inauguré mardi l’immeuble de logement CityGate I-Goujons, premier jalon du vaste projet urbanistique CityGate qui vise à créer un nouveau "quartier charnière" entre le quartier de Cureghem, la gare du Midi et d’autres projets à venir le long du canal.

Fruit d’un partenariat entre citydev.brussels, l’agence immobilière solidaire Solidarimmo et Médecins du Monde, le bâtiment CityGate I-Goujons inauguré mardi compte 35 logements conventionnés. Il doit également accueillir en son rez-de-chaussée un centre social et de santé intégré (CSSI), cofinancé par la Région bruxelloise et l’Union européenne.

Doté d’une architecture épurée en forme de fer à cheval, le nouveau bâtiment dispose d’un intérieur en îlot favorisant ainsi l’intimité des habitants tout en évitant les nuisances dues à la proximité du chemin de fer. Énergétiquement passif, l’édifice compte huit serres aménagées en toiture. Grâce à des panneaux photovoltaïques et une isolation optimale, ses besoins en énergie seront particulièrement faibles. Selon ses concepteurs, le bâtiment peut être qualifié de "zéro énergie fossile".

L’inauguration officielle s’est faite mardi en présence du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du ministre bruxellois de l’Action sociale Alain Maron, ainsi que du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps. Le projet CityGate I-Goujons s’inscrit dans le vaste programme CityGate qui doit à terme transformer la zone du bassin de Biestebroek sur une surface de plus de 130.000 m2. Le nouveau quartier comptera du logement, mais aussi des activités économiques et des espaces publics.