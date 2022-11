Anderlecht-Genk, Standard-Union et Charleroi au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga commenteront la sélection des Diables Rouges annoncée par Roberto Martinez pour la Coupe du monde au Qatar. Une liste de 26 joueurs qui comprend notamment Romelu Lukaku, Dries Mertens, Jérémy Doku et Zeno Debast. Mais dans laquelle ne figurent pas des joueurs comme Dedryck Boyata, Jason Denayer ou encore Dodi Lukebakio.

L'équipe reviendra aussi sur la dernière journée de Pro League avant la trêve, avec notamment l'arrêt définitif de la rencontre entre le Sporting Charleroi et Malines suite à des jets de projectiles et de fumigènes sur le terrain par des supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. Des incidents qui ont émaillé l'annonce du retour de Felice Mazzu au Mambourg. Ils évoqueront également le match entre Anderlecht et Genk.