Anderlecht fonce sur Fábio Silva, l'espoir portugais de Wolverhampton

Anderlecht serait proche d’attirer l’attaquant Fábio Silva dans la capitale belge. Le Portugais arriverait en provenance de Wolverhampton pour un prêt d’une saison.

Felice Mazzù nous avait habitués à se faire prêter des joueurs de Premier League, à l’instar de Deniz Undav et Kaoru Mitoma, en provenance de Brighton à l’Union Saint-Gilloise la saison passée. Cette année, c’est dans l’autre club bruxellois qu’il compterait faire découvrir la Pro League au jeune Fábio Silva. Les journalistes spécialisés dans le mercato Pedro Sepulveda et Fabrizio Romano l’annoncent ce mercredi.

Fábio Silva arriverait pour un prêt d’un an, sans option d’achat pour les Mauves. Ces derniers prendraient même en charge l’intégralité du salaire du Portugais.

Le joueur a en effet besoin de se relancer, après une saison en deçà des espérances du club des Wolves. L’international espoirs portugais de 19 ans a joué au total 62 matchs pour Wolverhampton, pour 4 buts et 6 passes décisives. Le bilan est un peu maigre pour un élément acheté en 2020 pour 40 millions d’euros au FC Porto, avec qui il aura gagné le championnat et la coupe du Portugal.