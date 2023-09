Anderlecht - FC Bruges : les Bruxellois enfin équipés pour renouer avec la victoire ? (Direct audio et commenté 18h30)

15 avril 2018. C'est ce jour-là qu'Anderlecht s'est imposé pour la dernière fois à domicile face au FC Bruges. Ce jour-là, c'est Lukasz Teodorczyk qui avait fait vibrer les supporters bruxellois, qui attendent donc de pouvoir célébrer une victoire au Parc Astrid lors d'un Topper depuis plus de 5 ans. Une éternité ! Qu'en sera-t-il ce dimanche ? Nous vous proposons de vivre ce duel qui s'annonce plus équilibré que jamais en direct audio et commenté dès le coup d'envoi, qui sera donné à 18h30.

Habitués aux partages ces dernières années (7 lors de leurs 8 derniers affrontements), Anderlecht et le FC Bruges se retrouvent au Parc Astrid alors qu'ils jouent tous les deux les premiers rôles en Pro League cette saison.

Les Mauves pointent à la deuxième place (14/21) à égalité avec le leader, la Gantoise, qui compte un match de moins (14/18). Ils restent sur deux partages consécutifs - à Genk et à Courtrai -, mais retrouvent leur Parc Astrid, où ils ont gagné tous leurs matches cette saison.

Les Brugeois pointent eux à la troisième place du classement, juste derrière le duo de tête (13/18). Ils ont joué jeudi en Europa League (1-1 contre Besiktas) et voudront, comme leurs homologues bruxellois, éviter de répéter les grosses erreurs défensives de leurs dernières sorties.

Les renforts de ces dernières semaines (Thorgan Hazard, Thomas Delaney...) permettent à Brian Riemer d'aborder cette rencontre avec une certaine sérénité. Mais Ronny Deila, qui a peu apprécié le partage concédé en fin de match par ses joueurs contre Besiktas, aura sans doute trouvé les mots pour motiver ses troupes avant ce Topper...