Anderlecht : Facere, l’un des rares centres pour adultes porteurs de handicap moteur, risque de fermer ses portes

À Anderlecht, le centre pour adultes porteurs de handicap moteur Facere risque de fermer ses portes, car les subsides de la Commission Communautaire Française (COCOF) ne suffisent plus. Si depuis son ouverture en 1997, l’ASBL compte également sur les dons pour faire vivre ce projet pédagogique, elle fait aujourd’hui face à une situation financière proche de la faillite.

"Il se fait qu’avec la crise actuelle, le panier de la ménagère a augmenté pour tout le monde. Les coûts ont augmenté pour Facere et les dons s’amenuisent", pointe sa directrice générale Florence van Pottelsberghe. "On a fait deux années consécutives en perte relativement forte, et donc on doit très rapidement trouver des solutions pour redresser la situation."

D’autant que le bâtiment nécessite des travaux de rénovation. "Aujourd’hui, on a pas mal d’adultes qui sont vieillissants et donc leurs besoins sont différents. L’infrastructure doit se développer", précise la directrice.