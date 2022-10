Anderlecht-Eupen: "Je ne sais pas si Veldman a le charisme pour tenir le groupe" selon Nordin Jbari

Un match qui a encore mis en exergue quelques problèmes défensifs dans le chef des Bruxellois selon notre consultant Nordin Jbari. "Les deux buts encaissés sur des coups de pied arrêtés, Hoedt … Le problème c'est que ce sont les joueurs expérimentés qui sont en difficulté. Les autres semaines c’était Vertonghen. Aujourd’hui, c’est Hoedt qui est mal mis à deux reprises. Peut-être que Van Crombrugge pouvait arrêter le ballon mais sur ce deuxième but, je trouve qu'Hoedt le gêne. Des joueurs de cette expérience doivent normalement porter Anderlecht quand il est en difficulté, comme c’est le cas maintenant. Or ces dernières semaines, ils ne sont pas là. Aujourd’hui ce n’était pas un grand Eupen et Anderlecht se met en danger contre une équipe qui n’est pas dans un grand jour, ça pose question."

Des problèmes, Pascal Scimè en a également repéré malgré la victoire. "Les problèmes structurels de l’équipe d’il y a 8 jours sont toujours présents. Après, l’entraîneur ne peut pas faire de miracles en une semaine. Ils se sont très peu entraînés, il y a eu la Coupe d’Europe. On constate malgré tout qu’il a une idée plus claire de ce qu’est son noyau, c’est-à-dire qu’il est allé chercher Lucas Stassin, son capitaine en U23, il a repris El Hadj, je demande confirmation maintenant. Le talent ne se discute pas, c’est une équipe qui en a. Le problème c’est qu’il faut transformer ce talent en quelque chose de plus durable. Maintenant j’espère que ce goal va lui donner un gros boost et qu’il va avoir du temps de jeu."

Le jeune belgo-marocain a en effet fait un retour tonitruant dans l’équipe avec une splendide frappe enroulée en fin de match qui a permis de sceller le score. Un retour en force salué par Nordin Jbari. "On dit toujours que c’est la faute du joueur s’il n’est plus repris … Mais quand vous ne jouez pas pendant un an et demi alors que vous avez été très bon et titulaire toute une saison - lui et Verschaeren ont leur part pour les premiers playoffs de Vincent Kompany - et puis d’un coup il disparaît. Sans doute qu’il était moins bon mais ça reste un jeune du club. Il faut l’aider. On ne peut pas faire disparaître un gars qui était titulaire. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Qu’il aille sur le banc parce qu’on n’est pas content de lui, mais qu’il disparaisse de la circulation ça, je trouve incroyable. On disait aussi qu’il n’était pas bon en U23. Mais il faut comprendre que quand on a été en équipe première, ce n’est pas qu’on ne veut plus, c’est qu’on ne sait plus."