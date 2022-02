Anderlecht – Eupen : Début de match complètement fou… 3 erreurs et 3 buts en 13 minutes pour ces "héros du gazon"

La rencontre entre Anderlecht et Eupen a débuté avec un festival de bourdes. En 13 minutes on eu droit à un condensé d’erreurs monumentales amenant 3 buts… Un scénario digne des "héros du gazon".

3e minute : La première grosse boulette tombe après 180 secondes. Jonathan Heris offre le ballon à hauteur du rond central à Zirkzee. L’attaquant néerlandais file tout seul vers Nurudeen… Le gardien ghanéen se retourne c’est 1-0.

7e minute : La soirée porte ouverte se poursuit. L’Eupenois Silas Gnaka donne un ballon en retrait pour… Kouamé. Le Bruxellois se défait d’Emmanuel Agbadou avant de placer le ballon hors de portée de Nurudeen. C’est 2-0.

13e minute : La maladresse eupenoise semble très contagieuse. La relance "pépère" de Zeno Debast dans l’axe arrive dans les pieds de Smail Prevjljak. Le buteur eupenois profite de cette énorme bourde anderlechtois pour fusiller Van Crombrugge.

Il n’a donc fallu que 13 minutes pour savourer 3 bourdes et 3 buts… La suite du match a été plus calme... Zirzkee a fait 3-1 à la 24e et Raman a scellé le score à la 88e, score final 4-1.