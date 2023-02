Anderlecht et le Standard se quittent dos à dos au terme d'un Clasico débridé globalement dominé par les Mauves

De plus en plus assurés dans leurs sorties de balle, les Mauves réagissent bien mais peinent à entrer dans la surface d’Arnaud Bodart. Le gardien des Rouches doit seulement s’interposer des poings sur un envoi puissant de Verschaeren (20e). À la demi-heure de jeu, Francis Amuzu, très remuant, prend de vitesse Marlon Fossey dans la surface. Le piston américain l’accroche, et M. Lardot indique le point de penalty. Islam Slimani frappe à ras de terre sur la gauche d’Arnaud Bodart, qui part du bon côté mais loupe le ballon de peu (1-1, 34e). Dans la foulée, rebelote ! Amuzu déboule sur son flanc gauche et adresse un centre parfait à Slimani qui conclut avec réussite du genou (2-1, 38e). Le score ne bouge plus jusqu’à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, Ronny Deila procède à un changement, avec l’entrée de Lucas Noubi à la place de Melegoni. Marlon Fossey retrouve donc son flanc droit, et se met directement en évidence avec un bon centre pour Zinckernagel, qui place juste à côté (46e). Anderlecht manque de faire le break dans la foulée mais Ashimeru, isolé dans la surface par Slimani, tarde trop à frapper. Le Standard est dans les cordes mais Verschaeren puis Ashimeru galvaudent. Lancé en profondeur, Slimani pense faire le break mais son but est refusé pour hors-jeu (59e). Trois minutes plus tard, c’est Amadou Diawara qui enflamme le Lotto Park, mais à nouveau, un hors-jeu sauve le Standard (62e). Sur une grosse faute d’Ohio, les esprits s’échauffent et M. Lardot doit s’employer pour calmer les esprits à la suite d’une grosse échauffourée.