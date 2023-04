Anderlecht et Charleroi en vacances, les deux Bruges miraculés, Zulte au purgatoire : les enseignements de la folle dernière journée de Pro League

Comme l’année dernière, les Champions Play-offs réuniront les quatre meilleures équipes de la saison régulière. Le sort de Genk, de l’Union et de l’Antwerp était déjà connu avant cette ultime journée. Ces trois clubs allaient à coup sûr disputer les Champions Play-Offs. Mais avec qui ? Gand, en ballotage favorable, ou le Club de Bruges ?

Au final, les Buffalos se sont sabotés dans le rush final en s’inclinant piteusement contre une équipe d’Ostende déjà reléguée (2-1). Conséquence, le Club de Bruges est miraculé puisque la large victoire contre Eupen (7-0), couplée au faux-pas de Gand, permet aux Blauw&Zwart de retrouver le Top 4 au tout dernier moment. Les Brugeois n'ont donc toujours pas raté les PO1 depuis leur instauration. Signalons que, comme toujours, les points de la saison régulière sont divisés par deux.

Voici le classement avant le début de ces Champions Play-Offs :

1. Genk (38 points)

2. Union (38 points)

3. Antwerp (36 points)

4. Bruges (30 points)

Chaque équipe disputera un total de six matches et affrontera donc chaque adversaire en aller-retour. L’équipe qui aura accumulé le plus de points au bout de ces six rencontres (en plus des points acquis à l'issue de la phase classique) sera sacrée championne. Notons que, grâce à son titre de champion de saison régulière, Genk est déjà assuré d’être européen.

Pour le reste, voici comment les tickets européens seront distribués :

A NOTER

Champion (1er) : qualifié pour le dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions

2e : qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions

3e : qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Conference League

4e : affrontera le vainqueur des Europe Play-Offs pour un ticket pour le 2e tour de qualification de Conference League

IMPORTANT

Si l’Antwerp remporte la finale de la Coupe de Belgique, les Europe Play-Offs (entre les équipes classées de la 5e à la 8e place) se disputeront pour du beurre. Le Great Old, grâce à sa victoire en Coupe, sera assuré d’une place européenne, tout comme les trois autres équipes des Champions Play-Offs.

Dans le même ordre d’idées, si l’Antwerp venait à remporter la coupe et à finir à la 1e ou à la 2e place, les places européennes glisseraient. En d’autres termes, les Anversois seraient assurés d’avoir un ticket pour le tour qualificatif de la Ligue des Champions, le 3e obtenant donc un ticket pour l’Europa League et le vainqueur des Europe Play-Offs étant assuré de disputer un tour qualificatif de la Conference League.

Vous suivez toujours ? Si ce n’est pas le cas, voici un article de la Pro League où tout est encore plus clair. Enfin on l’espère…