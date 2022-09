Anderlecht est-il vraiment le chouchou de Roberto Martinez, comme le prétend Vanhaezebrouck ?

En six ans, sept joueurs ont effectué leurs débuts lorsqu’ils évoluaient pour Anderlecht. Si certains sont devenus des pions réguliers (Leander Dendoncker, Jérémy Doku), d’autres luttent pour une place dans l’effectif élargi (Yari Verschaeren, Hendrik Van Crombrugge, Hannes Delcroix et désormais Zeno Debast, visé par la sortie de Vanhaezebrouck). Un joueur a été une étoile filante sous le maillot des Diables. Il s’agit d’Elias Cobbaut. On n’inclut pas ici Landry Dimata, qui a décroché deux sélections sans être cependant aligné.

Sept, c’est quasiment autant que… tous les autres clubs de Pro League réunis. Anderlecht a fourni trois joueurs qui répondaient à un besoin impérieux chez Martinez : celui de rajeunir les cadres en défense. Malgré le pétard mouillé Cobbaut, le coach a cru bon de tester Hannes Delcroix, et il continue son expérimentation avec le jeune Debast. La Pro League ne déborde pas de profils de défenseurs centraux belges, et c’est un secteur où Anderlecht a fait éclore plusieurs joueurs ces dernières années.