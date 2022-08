Anderlecht en Conference League :" Paide est une équipe forte", estime Mazzu

Le RSC Anderlecht va entamer jeudi, sur le coup de 18h45, sa campagne européenne. Les Bruxellois affronteront les Estoniens de Paide Linnameeskond au 3e tour aller de la Conference League. "Nous ne venons certainement pas avec l'idée que ce sera facile", a déclaré l'entraîneur anderlechtois Felice Mazzu mercredi en conférence de presse dans la A Le Coq Arena de Tallinn.

Vainqueur de la dernière Coupe d'Estonie, le club estonien a débuté son parcours au 1er tour qualificatif, éliminant d'abord les Géorgiens du Dinamo Tbilissi puis les Arméniens du FC Ararat Armenia, chaque fois aux tirs au but. "Nous venons ici dans le respect de notre adversaire. Paide est une équipe forte, qui n'a pas encaissé lors de ses matches de qualification (au 2e tour, ndlr) et joue dans une bonne organisation. De plus, ils sont forts mentalement. Et ils sont prêts à tout donner même dans le temps additionnel ou aux tirs au but."

Paide, qui a dû quitter son petit stade de 500 places pour l'enceinte homologuée par l'UEFA de Tallinn, à une heure de route, pointe à la 4e place actuelle de son championnat. "Nous ne venons donc certainement pas avec l'idée que ce sera une tâche facile. Mais bien sûr, nous ferons de notre mieux pour gagner. Je m'attends donc à un beau match", a ponctué l'ancien mentor de l'Union Saint-Gilloise.

Présent devant la presse, Wesley Hoedt a lui aussi préfacé ce match. "Nous respectons cet adversaire mais, pour moi et le groupe, il est crucial d'atteindre la phase de groupes", a débuté le défenseur néerlandais de 28 ans, qui ne veut pas revivre l'élimination de la saison dernière, subie contre Vitesse en barrages. "Nous devons l'oublier. Nouvelle saison, nouvelle chance. Et nous devons oser nous imposer cette pression. Que vous soyez un groupe jeune ou pas, tout ceci fait partie du monde du football professionnel."