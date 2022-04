Anderlecht en Champions Play-offs, Charleroi en Europe Play-Offs, le Standard en vacances : tout ce qu’il faut savoir sur les play-offs en Pro League

Comme les Champions Play-offs, les Europe Play-Offs ont été remodelés depuis la saison dernière. Il n’y aura donc plus deux poules de quatre équipes mais une seule poule réunissant les équipes classées de la 5e à la 8e place au terme de la saison régulière. Contrairement aux saisons précédentes où les points étaient remis à zéro, ici ils seront divisés par deux.

Voici les quatre équipes qualifiées :

Gand (31 points)

Charleroi (27 points)

Malines (26 points)

Genk / Saint-Trond (25 points)

A NOTER

Comme en Champions Play-offs, les quatre équipes disputeront donc six rencontres pour tenter de se départager. Au terme de ces six rencontres, le vainqueur, donc l’équipe qui comptabilisera le plus de points, affrontera le 4e des Champions Play-Offs, pour gratter un ticket européen. Attention, si Anderlecht remporte la Coupe et finit à la 1e ou 2e place des PO1, ce fameux match n’aura pas lieu.

Dans le même ordre d’idées, si Gand remporte la Coupe et finit 1e, le match n’aura pas lieu non plus. En tant que vainqueur de la Coupe, Gand conservera son ticket pour le dernier tour de qualification de l’Europa League alors que le 4e des PO1 disputera le 2e tour qualificatif pour la Conference League. On vous avait dit que ce serait compliqué…

