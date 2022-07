Anderlecht domine les Danois de Nordsjaelland à deux reprises, Malines s'impose

Anderlecht s'est imposé 3 à 1 contre Nordsjaelland, notamment grâce à un doublé de Yari Verschaeren. Le Sporting engrange sa deuxième victoire en trois matches de préparation.



Benito Raman (6e, 1-0) a ouvert la marque pour les Mauves mais Mads Hansen (47e, 1-1) a égalisé sur penalty accordé pour une faute de Marco Kana.

Verschaeren a replacé Anderlecht au commandement (64e, 2-1) avant d'assurer la victoire (72e, 3-1) sur un assist de Sebastiano Espositio. Monté à la place de Lior Refaelov, le nouvel attaquant, a joué vingt minutes.



Dans la foulée, les deux équipes se sont, à nouveau, affrontées. Et ce deuxième duel a encore tourné à l'avantage des Mauves (1-0). L'unique a été inscrit par le remplaçant Mario Stroeykens (77e). Cette fois, Sebastiano Espositio, le nouvel attaquant, a débuté la rencontre et l'expérimenté Adrien Trebel figurait aussi dans le onze de base au milieu de plusieurs jeunes éléments comme Noah Sadiki (17 ans) et Kristian Arnstad (18 ans).