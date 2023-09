Anderlecht "doit mieux saisir ses opportunités" pour être une équipe du top, selon Riemer

Anderlecht a renoué avec la victoire en battant Eupen (1-3) en 9e journée de Pro League. Les Mauves se sont fait peur pendant une bonne partie du match, avant de se mettre définitivement à l’abri en fin de rencontre. Selon Brian Riemer, le coach anderlechtois, les Bruxellois doivent mieux saisir leurs opportunités à l’avenir pour éviter de se retrouver en difficulté. "On travaille vraiment là-dessus, c’est la clé pour être une équipe du top", a-t-il expliqué au micro de la Pro League.

"C’était un déplacement compliqué pour nous, et on s’en sort avec une bonne victoire", analyse-t-il. "On a vraiment très bien commencé. Et on aurait dû se mettre à l’abri assez tôt dans ce match. Mais ensuite nous avons perdu le rythme. On a un peu joué avec de la peur."

Après avoir haussé le ton à la mi-temps, Riemer s’est montré satisfait de la seconde période de son équipe. "La seconde période a été très solide de notre côté. Bien sûr, Eupen a eu de grosses occasions. Mais nous avons marqué deux buts et nous nous sommes créé de nombreuses occasions. Donc une victoire méritée, même si je me serais bien privé des 20 dernières minutes de la première mi-temps."

Riemer insiste néanmoins sur la nécessité pour son équipe de se montrer plus efficace. "Nous devons mieux saisir nos opportunités pour nous mettre à l’abri. Après le 1-3, tout se passe beaucoup mieux. Alors que quand on a un seul goal d’avance, c’est beaucoup plus compliqué de contrôler le match."

Anderlecht doit en partie sa victoire aux bonnes prestations de son attaquant Vazquez ainsi que de son gardien. "Vazquez a fait du beau boulot avec deux goals. Ça aurait été compliqué de faire mieux. Je suis très heureux pour lui. Il a fait du super boulot quand il a dû remplacer Dolberg et aujourd’hui il a eu sa chance. Kasper Schmeichel a quant à lui réalisé plusieurs beaux arrêts. On a trois bons gardiens au club et je suis très content de la compétition entre eux. Nous verrons bien comment cela évoluera", a-t-il conclu.