Anderlecht dévoile son maillot européen en collaboration avec le rappeur belge Damso

A deux jours de son premier match en Conference League contre Silkeborg, le RSCA a sorti son maillot européen en collaboration avec le prestigieux rappeur Damso. Le club et l'artiste belge s'associent pour "exprimer leur amour commun pour les talents bruxellois."

"Bruxelles est la capitale du football, du sport, de la gastronomie, de la culture, de la musique, de la mode et bien plus encore. Le X au cœur du design du maillot noir et or fait référence à BXL, une ville talentueuse à la diversité unique - des artistes aux athlètes.", peut-on lire dans le communiqué officiel du RSCA.

Via cette tunique noire, Anderlecht fait un clin d'oeil à ses jeunes du crû et à son nouveau credo "In Youth We Trust". "Nombre de nos joueurs sont issus des rues de la ville et de ses environs. La capitale et ses rues ont toujours été un terrain fertile pour le talent. Ceci se reflète dans les nombreux jeunes joueurs bruxellois qui composent Neerpede et ceux qui finissent par intégrer notre équipe première. De Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Zeno Debast, Mario Stroeykens, Noah Sadiki et Killian Sardella à Julien Duranville et bien d'autres talents encore à venir."

En s'associant à un des boss du rap francophone, les Mauves frappent un grand coup niveau marketing. L'interprète de "Bruxelles Vie" multiplie les disques de platines et compte près de 275 millions de streams cumulés sur ses sons. Au delà du maillot, "le club et Damso explorent ensemble de nouveaux projets, axés sur la jeunesse, à développer conjointement. Un nouveau projet aboutira à un nouveau foyer et point de repère pour le football et d'autres sports de rue dans la ville. Plus d’infos seront bientôt communiquées." Le rappeur à succès et le club bruxellois devraient donc, en principe, entamer une collaboration à long terme.