Anderlecht : deux familles nombreuses occupent temporairement et gratuitement les anciennes maisons éclusières

Le long de la Promenade Verte, les deux anciennes maisons éclusières d’Anderlecht, longtemps inoccupées, sont aujourd’hui habitées par deux familles nombreuses. Arrivées là en 2021 sans titre ni droit et sans autre endroit où aller, elles y vivent désormais légalement grâce à une convention d’occupation temporaire.

Construites en 1936, ces maisons appartenaient à l’époque au Port de Bruxelles avant de devenir la propriété de Bruxelles Environnement. Face au squat qui s’organisait dans ses biens, l’agence régionale décide de contacter la Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement (FéBUL), qui rencontre à plusieurs reprises les deux familles. "Ce n’est pas notre activité de régulariser ce genre de situation, donc nous nous sommes fait accompagner par la FéBUL. Et ça a été mis en place lors de la reprise en gestion des lieux par notre convention avec le Port de Bruxelles", indique Camille Pochet, du département Immobilier de Bruxelles Environnement.

"Bruxelles Environnement est assez ouvert et a permis de conclure des conventions d’occupation individuelle, ce qui permet aux gens de rester dans les maisons en ayant un droit d’occupation, et ce jusqu’à la fin 2025", nous explique Véronique Gérard, directrice adjointe à la FéBUL. Un véritable soulagement pour ces familles, qui comptent chacune cinq enfants.

Car avec la crise du logement que connaît la capitale, "la difficulté principale étant de ne pas trouver un logement adapté, c’est-à-dire à la taille de la famille et accessible financièrement. Ici, c’est une aubaine parce que l’occupation est consentie à titre gratuit et donc les familles ne sont pas redevables d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation au propriétaire", complète Véronique Gérard. En contrepartie, les familles se sont engagées, via la convention, "à entretenir correctement les lieux et à les restituer dans un état convenable. Elles ont également les charges à leurs frais", précise Camille Pochet. Et de poursuivre : "Ça nous permet que notre site soit géré par une occupation précaire". Gagnant-gagnant donc.