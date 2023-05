Anderlecht : des enfants expliquent l’univers d’Harry Potter aux aînés d’une maison de repos

Faire se rencontrer des enfants et des aînés autour des histoires d’Harry Potter : c’est l’expérience vécue par les résidents de la maison de repos Alegria d’Anderlecht et les jeunes élèves d’une école voisine. La "grande bataille de l’école des sorciers, Poudlard", n’a (presque) plus de secret pour les résidents. Les petits se sont transformés en conteurs costumés le temps d’une journée peu banale.

Peu d’aînés connaissaient le jeune sorcier à la cicatrice, à l’exception de Josée qui a déjà vu l’un des films. Elle se souvient : "C’est un petit garçon, il fait de la magie, il va dans une grande école, je me souviens de ça".