Anderlecht : Des arbres abattus au Meylemeersch sans autorisation

Bernadette Stallaert ne s’en remet pas. Elle qui œuvre à la protection de la nature du Meylemeersch avec son association CCN Vogelzang, a découvert en début de semaine dernière que le terrain sur lequel se situe l’ancienne ferme en ruine est désormais tout nu.

"La végétation était très dense. Si on enlève toute la végétation en une fois, il y a plein d’oiseaux mais aussi d’autres animaux comme des hérissons et des chauves-souris qui ont été dérangés, peut-être tués".

Que s’est-il donc passé ? La société régionale Citydev, propriétaire des lieux et donc responsable du site et de ce qui s’y passe, ne le sait pas précisément. Elle explique qu’elle a confié à un sous-traitant le soin "d’arracher les ronces et de couper les hautes herbes" pour frayer un chemin jusqu’à la ruine car un ingénieur en stabilité doit y entrer en vue d’une prochaine occupation temporaire à l’initiative de la commune et de Citydev.

Les consignes ont-elles donc manqué de clarté ? Le sous-traitant a-t-il été particulièrement zélé ? En tout cas, le terrain n’a pas juste été élagué. "Ils ont fait beaucoup plus que défriché. Ils ont abattu des arbres. Ils ont enlevé la nature tout autour. La cour intérieure et sur les côtés. La nature est partie. Les animaux qui vivaient dans cette nature dense ont perdu leur habitat", se désole Bernadette Stallaert.

Quelques arbres ont certes été préservés, mais d’autres ont été tronçonnés… Dont des arbres de plus de 40 cm de circonférence, ceux que l’ordonnance régionale Nature empêche d’abattre entre le 1er avril et le 15 août (sauf dérogations).

L’association CCN Vogenlzang a déposé une plainte auprès de Bruxelles Environnement qui, lors d’un contrôle sur place mardi dernier, a constaté que des abattages ont bien été réalisés sans permis ainsi que des élagages. "Nous allons dresser un procès-verbal pour des infractions à l’ordonnance nature. Le contrevenant risque une amende de 50 à 62.500 euros" a précisé l’administration de l’environnement.