Anderlecht conquiert Paris : à la théorie avec Swann Borsellino

Le premier dimanche de mai est ensoleillé à Joinville-le-Pont et c’est un drôle de pollen qui s’est déposé sur le bitume du parking bondé du stade Jean-Pierre Garchery. Parsemé de rouge et de blanc, il est recouvert de shorts taille enfant, de maillots comme fossilisés sur le sol et de sacs plastiques de supermarché contenant des affaires de rechange. Aussi souriants que bordéliques, des gamins accompagnés de leurs deux coachs assurent un agréable comité d’accueil. Ils ont fait d’un coin d’ombre entre une camionnette et une piste cyclable un vestiaire de fortune, et s’excusent de gêner le passage. Il est un peu plus de 15h ce 1er mai, et quand certains se préparent à rentrer chez eux, la huitième édition de la Joinville Cup, compétition internationale U13 organisée en banlieue sud-est de Paris, s’apprête à sacrer son champion. Prévue à 16h25, la finale commencera en retard, comme pour tout bon tournoi qui se respecte.

Le chemin jusqu’au terrain numéro 1 où sera sacré le champion est un parcours du combattant. La difficulté n’est pas de longer les vestiaires situés sur la gauche, mais de résister aux effluves du premier stand : celui des merguez. Une odeur qui téléporte immédiatement en enfance quand, entre deux matchs, il n’était pas question de la tactique à aborder pour le suivant, mais de quelle sauce accompagnerait le sandwich. Les vêtements imbibés de la délicieuse fumée, il faut encore passer devant les frites, les crêpes, les boissons et les bonbons avant d’apercevoir les tribunes du terrain d’honneur. Un doux mélange entre observateurs neutres, parents et discrets recruteurs, qui ont les yeux braqués sur un Villejuif-Moissy-Cramayel, match pour la 3ème place, mais déjà la tête à la finale. À peine arrivé sur place, j’entends déjà le murmure qu’une des deux équipes qui luttera pour le trophée a rempli les spectateurs de plaisir depuis la veille. Un club qui n’aurait pas encore encaissé le moindre but. Je mentirais si je disais que je ne savais pas de qui il s’agissait. Et je mentirais si je disais que ça ne m’avait pas donné le sourire, tant je sais à quel point on travaille bien chez les jeunes à Anderlecht. Vêtus de blancs à l’occasion de ce tournoi, les mauves font tourner la tête à des amateurs en foot en région parisienne pourtant habitués à un excellent niveau local, et ce chaque weekend. Alors en coulisse, chacun y va de son commentaire. "Collectivement, c’est vraiment impressionnant" dans mon dos, "le niveau technique est vraiment extraordinaire" à ma gauche, "oh lé lé, oh la la, qui ne saute pas, n’est pas Bruxellois" dans mon dos. Oui, les parents anderlechtois étaient bien présents à Paris ce week-end, en témoignent les petits drapeaux mauves qui flottent non loin de ceux du Hertha Berlin, les adversaires pour cette finale.

La tradition de l’odeur de saucisse n’étant pas la seule à respecter lors d’un tournoi printanier, c’est sur la musique de la Ligue des Champions que les deux équipes pénètrent sur la piste d’athlétisme pour une présentation en bonne et due forme. Alors que le micro est tendu à l’entraîneur du Hertha Berlin pour présenter les petits Allemands, le speaker du tournoi - un ancien coéquipier - se risque à la prononciation des noms belges à la française. Un goût du risque qui a le mérite de donner le sourire aux kets bruxellois parmi lesquels on retrouve deux noms qui rappellent que le foot se joue en famille : Milan Debast et le numéro dix et capitaine, Joakim Lavia. D’entrée de finale, la donne est claire : le Hertha va vite devant mais la maitrise collective est mauve. Ce qui impressionne, c’est d’abord l’aisance technique. À un âge où on ne joue pas autant sous pression que chez les plus grands, les prises de balles sont bonnes, dans le bon sens, tandis que le jeu des deux pieds n’est pas un souci. Assez vite, on voit le couloir droit anderlechtois prendre le dessus, avec un 3-4-3 loin d’être une base chez les U13. Portés par des bonnes entrées en matière de leur numéro 2 et de leur numéro 8, les Mauves ouvrent pourtant le score suite à une bonne percussion venue de la gauche et de leur numéro 11, qui provoque un pénalty transformé par Joakim Lavia. Le Hertha égalisera assez rapidement, aussi sur pénalty, suite à une main dans la surface. Supérieurs tout au long de la rencontre, les Bruxellois s’imposent finalement dans les ultimes secondes grâce à un but de leur numéro 9 dont la qualité de déplacement faisait, elle aussi, plaisir à voir. Logiquement titrés après n’avoir encaissé qu’un but dans la compétition, en finale, ils quittent Paris en ayant conquis le public alors que je quitte le stade pour aller regarder jouer les grands contre Bruges. Et s’il est souvent difficile de mettre mauves et rouges d’accord sur le terrain, il est quand même drôle de constater que dans le même temps, le Standard de Liège U12 battait Braga aux tirs au but en Bretagne, pour s’imposer dans le prestigieux challenge de printemps de Guipavas.