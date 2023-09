Anderlecht – Club de Bruges : "Un très bon arbitrage de Lawrence Visser" selon Alexandre Boucaut

Samedi soir l’Antwerp recevait le RWDM, l’Antwerp qui a eu deux penalties mais a manqué les deux occasions, 0-0, score final. Pour Alexandre Boucaut, il n’y a pas de discussion possible sur les deux penalties, ils sont logiquement sifflés pour l’Antwerp. "On a un penalty à la 61e avec l’aide du VAR, Wim Smet ne siffle pas, c’est toujours compliqué de voir en vrai, c’est le VAR qui intervient pour dire que le défenseur ne touche aucunement le ballon et botte dans le pied de son adversaire." Il poursuit, "une dizaine de minutes plus tard, c’est un accrochage dans la course, il faut inviter les défenseurs à redoubler de vigilance dans leur course et dans la surface de réparation. L’attaquant est lancé et le défenseur l’accroche dans sa course, l’arbitre ne peut rien faire d’autre que de siffler le penalty, confirmé par le VAR."

L’attitude du gardien, Théo Defourny a fait débat, notre arbitre consultant se permet de rappeler les règles à respecter pour un gardien au moment d’un penalty. "Il est interdit pour le gardien de toucher sa barre transversale pour qu’elle vibre au moment du penalty et il est obligé d’avoir un pied sur sa ligne au moment où l’attaquant tire son penalty, c’est tout. Le petit geste qu’il fait, reste de bonne guerre, il n’y a rien de répréhensible dans son attitude, il arrête même ce deuxième pénalty d’une manière splendide."