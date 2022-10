Anderlecht - Club de Bruges : "Je ne sens pas Mazzu menacé, il y a du pour et du contre" pour Clément Tainmont

Du côté anderlechtois, c'est une deuxième défaite en une semaine, après celle subie à West Ham. Pour Pascal Scimè la semaine est contrastée mais les Mauves sont peut-être enfin sur le bon chemin. Felice Mazzu a peut-être trouvé sa défense, "avec Hoedt, Debast et Vertonghen. Il doit s'appuyer là-dessus, il lui faut de l'expérience. Ce qui m'a plu ce soir, c'est qu'on a vu un autre Sporting. On a vu de l'envie, de la personnalité, de l'enthousiasme et une mentalité. Anderlecht répondait présent." Il continue en pointant tout de même les carences toujours présentes. "Il y a des erreurs à la pelle en défense, que ce soit au niveau des zones, des replis défensifs ou des individualités. L'équipe doit encore travailler, mais Mazzu a envoyé un signal fort à son équipe. Aucun titulaire n'est assuré de sa place. Le jeu doit venir et il ne faut plus perdre de points."

Pour Clément Tainmont, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur l'entraineur du Sporting à l'issue de ce match. "Il a pris des risques avec la titularisation des jeunes, il tente des choses, ne se laisse pas abattre. Il continue d'avancer avec un groupe qui le suit. C'est juste que les mauvais résultats, les mauvaises performances et la mauvaise dynamique sont présents. Ils surfent sur une mauvaise vague." Il termine sur le bilan des Mauves : "celui-ci n'est pas à la hauteur des ambitions d'Anderlecht, avec 5 victoires en championnat seulement contre les plus petites équipes. Il y a du pour et du contre, mais je ne le sens pas menacé." Pascal Scimè abonde dans ce sens, "ce serait incompréhensible après ce match de se séparer de Felice Mazzu. Il y a un nouvel élan au bout de cette défaite. Dans l'attitude, on a vu autre chose ce soir."