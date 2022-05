Anderlecht - Club de Bruges : "Je m'attendais à une réaction du Sporting d'Anderlecht, on l'a eu..."

Avec le nul de l'Union face à l'Antwerp plus tôt dans la journée, c'est le statut quo en haut du classement, avec 3 points qui séparent les Unionistes et les Brugeois. Nordin Jbari poursuit : "ça s'est bien passé pour eux de ne pas perdre. Si une équipe pouvait les battre, c'est Anderlecht. Ils sont en confiance et ils ont l'expérience pour la suite mais il faudra faire attention à l'Union Saint-Gilloise qui joue comme si elle avait de l'expérience. Bruges a manqué de quelque chose aujourd'hui et ce petit défaut peut-être intéressant pour l'Union."

Pascal Scimè rebondit : "ce soir Bruges ne pouvait pas ou ne savait pas. Ils se sont contentés du point et tout va se jouer sur les deux confrontations avec l'Union. On l'a vu à l'heure de jeu, quand Balanta est monté au milieu, ils ne ratissaient plus assez et ne récupéraient plus de ballons. De l'autre côté, l'Union a joué en patron et a montré une réelle tenue athlétique. On sera fixé au soir de la quatrième journée."