Anderlecht - Charleroi, un match "révélateur du niveau des deux équipes" pour Thomas Chatelle

Anderlecht s’est facilement défait de Charleroi (4-0) et s’est replacé dans la course aux Champions playoffs en chipant la 4e place à Gand défait plus tôt ce dimanche. Une victoire qui a été analysée par toute l’équipe de Complètement Foot.

Anderlecht a de nouveau son sort entre les mains grâce à sa belle victoire contre Charleroi. Un match qui est "révélateur de l’écart de niveau entre les deux équipes" comme l’a déclaré Thomas Chatelle.

Anderlecht a montré un des plus beaux foots dans le pays en première mi-temps.

"Révélateur aussi de Charleroi qui n’arrive pas à gérer un match contre une grosse équipe et qui n’arrive pas à jouer un match complet. Enfin, révélateur du jeu d’Anderlecht qui est retrouvé. Quand il joue comme ça, Anderlecht a sa place dans le top 4. Anderlecht a montré un des plus beaux foots en Belgique en première mi-temps."

Autre point de vue sur cette rencontre, celui de Pascal Scimè. Pour notre journaliste, ce match était "consistant d’un côté pour Anderlecht et inconsistant pour Charleroi. Charleroi a été en dessous en première période. Les entames de match de Charleroi posent question. Et le trio offensif manque de liant et d’automatismes. Et en face, Anderlecht a quasi tout réussi aujourd’hui en attaque."