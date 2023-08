Anderlecht – Charleroi : "Le premier tacle d’Hervé Koffi est téméraire" selon Alexandre Boucaut

Selon notre arbitre consultant "Complètement Foot", Alexandre Boucaut, la première demi-heure était pleine de décisions difficiles. "Notamment à la 4e minute avec la décision vérifiée par le VAR. La faute est existante mais ce n’est pas un penalty, le VAR le dit à l’arbitre et il reprend par un coup franc."

Il poursuit, "l’action sur Dönnum à la 12e qui pousse la balle au-dessus du gardien et se jette sur le défenseur qui revient, il ne faut pas siffler penalty ni intervention du VAR."

En revanche, il aurait accordé penalty pour la faute sur Dragus. "Il est en maîtrise du ballon, le défenseur l’accroche légèrement mais c’est un penalty pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’intervention du VAR, car si la phase se joue 10 mètres derrière, on sifflerait volontiers un coup franc et peut-être même un carton jaune."