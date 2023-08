Anderlecht – Charleroi : le but de Théo Leoni aurait-il dû être annulé ?

L’arbitrage a fait parler de lui dimanche soir lors de la rencontre entre Anderlecht et Charleroi (2-1). Outre les interventions rugueuses d’Hervé Koffi et d’Amadou Diawara, qui auraient mérité une sanction plus sévère selon de nombreux supporters, l’arbitre Lothar D’hondt a également été pointé du doigt pour ne pas avoir annulé le premier but des Mauve et Blanc.

En effet, Théo Leoni, révélation de la saison côté anderlechtois, aurait dû voir son premier but en Pro League annulé par l’arbitre. La raison ? Quinze secondes plus tôt, Benito Raman a effectué une remise en jeu de manière très rapide… avec son pied droit à l’intérieur du terrain.

Comme le stipule le règlement, en plus d’avoir les deux pieds au sol, le joueur doit avoir les pieds sur la ligne ou hors du terrain au moment où il effectue une remise en jeu. Ce qui n’était pas le cas de l’attaquant anderlechtois.

Et le VAR dans tout ça ? Pouvait-il ou devait-il intervenir pour une telle phase de jeu ? La réponse est non, selon notre nouvel arbitre consultant Alexandre Boucaut, qui s’est exprimé à ce sujet dans Complètement Foot.

"Il s’agit d’une reprise de jeu, ce n’est pas la responsabilité du VAR. Ce n’est pas une infraction dans la phase d’attaque. C’est la responsabilité des hommes de terrain et pas du VAR. C’est l’assistant qui doit vérifier la position des pieds. Mais au niveau du protocole, le VAR ne peut pas intervenir", a expliqué l’ancien arbitre.