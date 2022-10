Anderlecht-Charleroi au programme de Complètement Foot (Live vidéo)

Ce dimanche soir, l'équipe "Complètement Foot" débriefera la 10e journée de Pro League, notamment le duel des Sportings. Un peu plus tôt cette après-midi, Charleroi s'est imposé 0-1 à Anderlecht grâce à un but de l'ancien mauve Ryota Morioka. David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga reviendront également sur la défaite du Standard dans le derby liégeois face au RFC Seraing. Comme chaque semaine, notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, analysera les phases litigieuses de cette journée de championnat.