Anderlecht : Cette vidéo où l’on voit Vincent Kompany crier et hurler sur ses joueurs dans le vestiaire

Le documentaire 'Mauve' dévoile les coulisses du Sporting d’Anderlecht. Dans les nouveaux épisodes, on peut assister à un fameux coup de gueule de Vincent Kompany dans les vestiaires anderlechtois.

L’extrait vidéo date du mois d’octobre. Après un partage face à Saint-Trond, le coach Vincent Kompany rentre dans son vestiaire et entre dans une grosse colère pour passer un savon à ses joueurs.

Plutôt calme et posé, Vince se lâche et prévient ses joueurs : "il y a un côté en moi que vous n’avez pas encore vu !". Ensuite, à bout de nerfs, l’entraîneur enchaîne les punchlines à l’encontre de ses joueurs qui n’avaient visiblement pas respecté les consignes ce jour-là… "Qu’on joue à trois, quatre, cinq ou six, c’est moi qui décide. Et c’est ma responsabilité si on perd ou si on joue mal", crie Vincent Kompany. Ensuite il hurle à l’encontre de Joshua Zirkzee : "Zirk ! C’est la dernière fois que je te parle de ton comportement. […] Tu n’étais pas bon, comme tous les autres. J’aurais pu tous vous remplacer. […] J’aurais mieux fait de reprendre les U21".

Des images plutôt rares et même intimes qui ne sortent habituellement pas du vestiaire. Mais le club a choisi de les diffuser dans le cadre de sa série documentaire 'Mauve'. C’est un supporter anderlechtois qui a acheté et regardé le contenu et qui l’a diffusé sur son compte TikTok. Pour voir la vidéo, cliquez ici.