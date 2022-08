Anderlecht brille en première période face à Saint-Trond et s’impose sans difficulté

Une très belle équipe d’Anderlecht s’est imposée 0-3 sur la pelouse de Saint-Trond ce dimanche à l’occasion de la 4e journée de Pro League. Les Mauves ont fait la différence en fin de première période grâce à Lior Refaelov, à la finition d’un superbe mouvement collectif, et Fabio Silva. Le Portugais s’est ensuite transformé en passeur pour Benito Raman qui a scellé le score. Au classement, les Anderlechtois pointent provisoirement à la première place (9 points) alors que les Canaris sont 17e (3 points).

Anderlecht a sans doute réalisé la plus belle mi-temps de sa saison. Si les Trudonnaires sont les premiers à se montrer dangereux via Hayashi, à l’affût dans la surface, ce sont bien les Mauves qui vont dominer leur adversaire en 1ère période.

Titularisé à la pointe de l’attaque, le jeune Mario Stroeykens (17 ans) passe tout près d’inscrire son premier but en pro mais le Belge manque son face à face avec Schmidt. Le danger se rapproche et c’est finalement Refaelov qui trouve l’ouverture à la suite d’un magnifique mouvement collectif (0-1, 43'). Une-deux, talonnades : les Mauves se font plaisir et mènent logiquement au score.

Dans la foulée, Silva, qui avait touché une première fois le poteau de la tête (35'), inscrit le deuxième but des siens sur corner (0-2, 45+5'). Encore une fois très en jambes cet après-midi, le Portugais va se transformer en passeur en seconde période. Le joueur prêté par les Wolves récupère le ballon dans la moitié de terrain adverse, file vers le but et glisse intelligemment le ballon sur sa droite pour un Benito Raman qui venait de rentrer en jeu. L’ex-Standardman, entre autres, ne se fait pas prier et fusille le portier adverse (0-3, 74'). Anderlecht s’impose avec brio en terres trudonnaires et occupe provisoirement la tête du championnat belge.