Anderlecht balayé en trois mi-temps par le Sparta Prague en amical (0-6)

Après avoir remporté ses trois premiers matches de préparation (contre Audenaarde, le Steaua Bucarest et le Lokomotiv Zagreb), le Sporting d’Anderlecht a enregistré sa première défaite en amical de pré-saison face au Sparta Prague. Une défaite plutôt retentissante pour les Mauves, balayés par les Tchèques sur un score sans appel de 0-6 lors d’un duel qui se disputait sous la forme d’un match en trois mi-temps (3x 45 min).

L’équipe de Brian Riemer a rapidement pris l’eau dans cette rencontre concédant un premier but sur penalty à Ladislav Krejci (32e). Le buteur tchèque a remis le couvert à deux reprises par la suite. Sur action à la 63e et sur penalty à nouveau à la 84e.

Anderlecht – qui alignait pour la première fois ses nouvelles recrues Kasper Dolberg et Louis Patris – a subi trois buts supplémentaires lors de la dernière des trois mi-temps via Pesek (123e), Minchev (126e) et Kuchta (134e sur penalty).

Les Mauves n’ont plus qu’un amical de prévu - face à l’Ajax Amsterdam, le samedi 22 juillet - avant la première journée de Pro League en déplacement à l’Union Saint-Gilloise (28/07).