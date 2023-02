"Anderlecht aura rejoint le Standard dans 4 matches" : l’avis de La Tribune après avoir consulté le calendrier

Quatre points séparent actuellement le Standard (6e, 38 points) et Anderlecht (10e, 34 points). Un écart qui s’est réduit le week-end dernier après la défaite des Rouches contre Courtrai et le succès des Mauves face à Saint-Trond. Une tendance qui devrait se confirmer dans les prochaines rencontres selon l’équipe de La Tribune, confrontée au calendrier qui attend les deux équipes.

Le prochain mois des Liégeois s’annonce en effet coriace avec des déplacements à l’Union et Anderlecht, la réception de Westerlo et un nouveau déplacement au Club Bruges. En plus du Clasico face aux Rouches, Anderlecht affrontera Courtrai, Gand et le Cercle de Bruges. Un programme entrecoupé par les matches de Conference League contre Ludogorets.

"Je pense que le Standard va avoir du mal. Je vois Anderlecht à la hauteur du Standard après ces 4 matches-là", répond Philippe Albert, interrogé sur l’écart entre les deux équipes après ce beau programme.

Marc Wilmots marque son accord et enchaîne dans la foulée : "Courtrai, c’était le match clé de la saison, le match qu’il ne fallait pas louper, surtout avec le programme qui vient. Maintenant, on va voir ce que le Standard a dans le ventre. Je me pose des questions… Quand on voit ce que le Standard peut proposer comparé à Anderlecht, les Mauves sont au-dessus."

"La direction sent qu’il y a une possibilité de PO1 mais elle ne fait pas d’effort. On a compris", résumé Nordin Jbari qui se range du même côté.