C’est l’affiche de cette 31e journée de Pro League. Anderlecht reçoit l’Antwerp dans un match qu’il ne faudra surtout pas perdre en vue de la course aux PO1. Car derrière, Gand est à l’affût.

Alors qu’il ne reste que quatre matches à disputer dans la phase régulière, Anderlecht et l’Antwerp s’affrontent ce dimanche. Ce duel de prétendants aux PO1 sera important à plus d’un titre, car derrière, la Gantoise 5e, est à l’affût de la moindre erreur d’une des deux équipes pour s’emparer d’un des précieux sésames à ce mini-championnat à quatre.

Avec seulement trois et deux points de retard sur l’Antwerp et Anderlecht, Gand aura un coup à jouer. Il faudra voir s’ils ont bien digéré leur huitième de finale aller de la Conférence League contre les Grecs du PAOK. Mais ils pourraient tirer profit de ce duel en cas de victoire dimanche au Beerschot.

D’autant plus que la vie n’est pas toute rose en cette fin de saison. Du côté de l’Antwerp, Brian Priske est mis plus que jamais sous pression par sa direction. Mené à la pause lors du derby anversois, l’entraîneur danois a vu Paul Gheyssens et son fils descendre dans le vestiaire à la mi-temps lui dire ses quatre vérités. Un clash qui ne favorise pas vraiment à la préparation de ce match.

Côté Mauve, Vincent Kompany doit se passer de Debast (pied). Ce qui limite encore le choix du T1 mauve car Delcroix n’est pas encore apte et Hoedt est suspendu. Le poste de deuxième défenseur central devrait se jouer entre Sardella, Murillo voire Kana.