Anderlecht : à la découverte de la synagogue de Cureghem, dernier témoin de la vie juive du quartier et bientôt classée

C’est une façade aux briques ternies par le temps. S’il est difficile au premier regard de repérer la fonction de ce bloc, entrecoupé de colonnes en pierre blanche, on comprend malgré tout que celui-ci s’impose comme un bâtiment important dans ce quartier de Cureghem. Nous sommes à l’angle de la rue de la Clinique et de la rue du Chapeau, près de la bouche de la station de métro Clémenceau. Cet édifice qui se dresse depuis près d’un siècle est la synagogue israélite orthodoxe de Bruxelles.

Un témoin du riche passé juif de la commune d’Anderlecht pour lequel la communauté religieuse, avec l’aide des autorités locales, souhaite un classement comme monument. Une demande formelle a été adressée par le collège des bourgmestre et échevins à la Région bruxelloise. La Commission royale des Monuments et Sites vient de remettre un avis favorable. Reste le feu vert du gouvernement… Une formalité au regard de ce bijou architectural, entretenu jusqu’à présent avec les moyens du bord, principalement ceux des donateurs au sein d’une communauté israélite de plus en plus réduite.

Construite entre 1928 et 1933

L’extérieur ne permet pas immédiatement d’apprécier toute la richesse patrimoniale du lieu. Il faut y pénétrer et se laisser guider par Marianne Puttemans, professeure d’histoire de l’architecture à l’ULB. C’est elle qui a réalisé l’étude retraçant l’historique du bâtiment, construit à partie de 1928, inauguré le 6 avril 1933 et imaginé par Joseph de Lange. "On lui doit déjà deux synagogues à Anvers et celle d’Ostende", précise la spécialiste.

L'architecte Joseph de Lange est lui-même de confession juive (alors que, pour l’anecdote, l’architecte de la grande synagogue de la rue de Régence, Désiré De Keyser était de confession catholique), ce qui lui permet d’avoir une approche plus fonctionnelle des espaces, envisageant les couloirs de circulation pour les fidèles, la séparation entre les hommes et les femmes (à l’origine, les premiers au rez, les deuxièmes à l’étage)… Ici, "chacun doit trouver sa place, sans gêner l’autre, parce que dans la communauté orthodoxe, les femmes et les hommes sont séparés".