Anderlecht : 2000 tonnes de dons vont être acheminées du hub humanitaire vers le Maroc

L’entrepôt, situé au numéro 8 de la Digue du Canal, est désormais fermé au public et les quelque 200 palettes, prêtes à être envoyées au Maroc. "Pour l’instant, c’est extrêmement compliqué au niveau des collaborations entre les deux États, au niveau fédéral. Et donc ça se fera de manière bilatérale entre une ONG ou une asbl ici en Belgique et une ONG humanitaire qui est reconnue par les autorités locales. On a plusieurs ONG en vue, maintenant, c’est trouver le bon interlocuteur, la bonne ONG, pour s’assurer que cette énergie positive ne soit pas vaine", explique le responsable.

L’acheminement du matériel se fera dans les prochains jours, probablement par voie terrestre, via quatre camions conteneurs. Faute d’autres moyens, ce transport sera assuré et financé par des entreprises privées et des bénévoles. Et pour l’envoi des dons récoltés ailleurs qu’à Anderlecht, les pourparlers entre le ministère de la Défense et le Maroc sont toujours en cours, apprend-on du côté du Fédéral.

Et pour rappel, les dons financiers peuvent, eux, être adressés à la Croix-Rouge, laquelle soutient les équipes du Croissant-Rouge marocain.