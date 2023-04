Anderlecht : 200 personnes évacuées à la suite d’une fuite de gaz, le plan catastrophe activé

Le plan catastrophe a été activé à Anderlecht ce jeudi après la fuite de gaz survenue à l’intersection de la chaussée de Mons et de la rue de Douvres, rapportent les pompiers de Bruxelles. Le périmètre de sécurité a été élargi et les pompiers se rendront également dans les maisons environnantes pour vérifier les éventuelles accumulations de gaz. Environ 200 personnes ont déjà été évacuées.

La fuite s’est produite peu après 15h00 pendant des travaux. La police locale de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et les pompiers ont mis en place un périmètre d’environ 250 mètres et les maisons ont été évacuées dans un rayon de 50 mètres autour de la fuite. Les habitants, environ 200 personnes, ont été pris en charge dans un centre à proximité. Il a été décidé d’étendre le périmètre de sécurité peu après 18 heures. Les pompiers conseillent aux personnes qui sentent du gaz dans les maisons environnantes d’appeler le numéro de téléphone gratuit du gestionnaire du réseau de distribution Sibelga, (0800/19.400). La fuite de gaz provoque de nombreuses perturbations du trafic dans la zone et devraient encore durer un certain temps. Sibelga est sur place et a déjà pu réduire la pression sur la canalisation.