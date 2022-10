Andenne : un club thérapeutique pour lutter ensemble contre la dépression

Ce lundi est la journée mondiale de la santé mentale. De nos jours, la crise sanitaire ainsi que la crise économique et énergétique font que la déprime concerne de plus en plus de personnes.

Les demandes en santé mentale plus que doublé ces 10 dernières années, selon une enquête des Mutualités Solidaris. En effet, plus d’une personne sur trois déclare se sentir anxieuse, angoissée voire dépressive.

Comment lutter contre ce mal-être et se sentir mieux ?

Chez nous, il existe 3 clubs thérapeutiques, ils sont situés à Andenne, à Jemelle et à Couvin. Ils sont une autre piste de solution quand le suivi individuel ne fonctionne pas.

Chaque semaine, à Andenne, 8 à 10 personnes encadrées par des professionnels se retrouvent autour d’activités comme un jeu de société, un potager collectif ou une excursion.

Des rendez-vous ensemble plutôt qu’avec un psy. C’est en groupe que ces personnes en détresse mentale trouvent un peu de sérénité.

"C’est la possibilité d’être ensemble autour d’un projet commun. Cela permet d’aider ces personnes différemment, explique Christinne Moreau qui est assistante sociale au sein du club thérapeutique d’Andenne. Je pense que l’intervention individuelle va avoir une notion d’introspection. Le groupe a cet avantage d’aller chercher le positif et de construire ensemble. La difficulté en santé mentale est que cela apporte un recentrage sur soi car on a ses propres souffrances et le fait d’être en interaction avec d’autres permet de voir au-delà et de sortir de ces mécanismes qui peuvent être paralysants pour certains. On s’aide aussi entre pairs même si on ne vit pas, forcément, les mêmes choses. Mais il a des moments où les choses se rejoignent ce qui permet de s’entraider".