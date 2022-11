Andenne tamise ses lumières

Partout, les autorités communales ont toutes été confrontées à cette même question : que faire avec les guirlandes, illuminations et fééries de Noël ?

Andenne veut se montrer responsable et exemplaire, mais aussi attractive pour les commerçants de la localité et en ligne avec le besoin d’une pause chaleureuse et festive de la population pour les fêtes de Noël. Guirlandes et autres décorations seront donc de basse consommation – du LED donc ! Mais pas question ici de sacrifier la féérie de Noël " : les gens en ont besoin avec toutes ces crises successives" Estime le Bourgmestre

Toutefois, Andenne limitera l’allumage de l’éclairage festif de Noël à la période entre début décembre et le 2 janvier, c’est un mois de moins. Toutes ces décorations et illuminations seront éteintes après 23h sauf les 24 et 31 décembre pour illuminer les 2 réveillons.